सीडीएस की ताकत में इजाफा, रावत को रिपोर्ट करेंगे दो संयुक्त सचिव

नई दिल्ली। देश में पहली बार नियुक्त किए गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को और ज्यादा कर्मचारी मिले हैं। CDS जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के अंतर्गत आने वाले इस विभाग को सरकार ने दो संयुक्त सचिव, 13 उप सचिव और 22 अवर सचिव मुहैया कराए हैं।

केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, "चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के नेतृत्व में नए बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में दो संयुक्त सचिव, 13 उप सचिव और 22 अवर सचिव होंगे।"

बीते दिसंबर में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स या सैन्य कर्ता विभाग बनाया गया, जिसका नेतृत्व जनरल रावत करेंगे।

