जम्मू-कश्मीर: राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद

राजौरी: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाक रेंजरों की फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। राजौरी के भिंबर गली में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जवानों ने भी पाक के सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। रविवार को भिंबर गली सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।

Four Army soldiers have lost their lives & one injured in ceasefire violation by Pakistan in Rajouri sector. Firing still underway. More details awaited #JammuAndKashmir