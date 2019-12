पाकिस्तान ने LoC पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, एक जवान शहीद

श्रीनगर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को पाकिस्तान ने गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया।

अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर के बंदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया।

Army sources: An Army jawan who was injured in ceasefire violation by Pakistan along the Line of Control (LoC) in Gurez sector yesterday, succumbed to his injuries today. #JammuAndKashmir