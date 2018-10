रफाल मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट, 29 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली। रफाल विमान सौदे पर घिरी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही खरीद के संबंध में फाइल सौंपी दी है। कोर्ट ने केंद्र से फ्रांस की दस्सू एविएशन से 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की पीठ ने इसके लिए केंद्र सरकार को 29 अक्टूबर तक का वक्त दिया था।

A bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi had sought from the Centre the details of decision making process without the technical details and the prices of the #Rafale fighter jets. The Supreme Court has fixed the case for hearing on October 29. https://t.co/qEVTpbL0Hz