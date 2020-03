केन्द्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन को कोरोना का शक, संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आए थे मोदी के मंत्री

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। इस वायरस के कारण करीब सात हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक लाख अस्सी हजार संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं, भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और अब तक 128 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इतना ही नहीं इस खतरनाक वायरस के कारण तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं, अब केन्द्रीय मंत्री वी, मुरलीधरन को भी कोरोना वायरस होने का शक हुआ और उन्होंने खुद को त्रिवेंद्रम में होम क्वारंटाइन किया है।

पीड़ित डॉक्टर के संपर्क में आए थे केन्द्रीय मंत्री

बताया जा रहा है कि वी, मुरलीधर हाल ही में केरल में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर कोरोना से पीड़िता था और केन्द्रीय मंत्री उनके संपर्क में आए हैं। लिहाजा, उन्हें शक है कि वो भी इस संक्रमण के शिकार हो गए हैं। केन्द्रीय मंत्री ने अपना टेस्ट करा लिया है। हालांकि, अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। इधर, मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है।

Union Minister V Muraleedharan is in self quarantine after he attended a meeting in a medical institute in Trivandrum on March 14. A doctor there who returned from Spain, tested positive for COVID 19 on March 15. https://t.co/pBzjgrBQGq