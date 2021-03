सरकार को नहीं पता कि कैसे साबित करें कि 'हिंदुस्तानी गाय का दूध बेहतर होता है'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) द्वारा किए गए कई विवादास्पद दावों के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि गाय की हिंदुस्तानी और विदेशी नस्लों के दूध की गुणवत्ता के बीच अंतर के बारे में कोई निर्णायक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कामधेनु आयोग 'कामधेनु गौ-विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा' (राष्ट्रीय गाय विज्ञान परीक्षा) के पाठ्यक्रम का प्रभारी है।

पाठ्यक्रम में किए गए कई दावों के बीच एक ने कहा था कि भारतीय गाय के दूध की गुणवत्ता सबसे अच्छी है और यह "कई बीमारियों से लड़ने में शक्तिशाली" है। इसने आगे कहा कि जर्सी गायों का दूध "बिल्कुल अच्छा नहीं" था और इसमें "कैसोमोर्फिन नामक एक जहरीला रसायन होता है"।

9 मार्च को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने एक लिखित जवाब में कहा कि “आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विदेशी नस्ल की गायों और देसी गायों के दूध की गुणवत्ता में अंतर के बारे में कोई निर्णायक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

