कोरोना वैक्सीन के प्राथमिकता समूह में ये लोग भी जोड़ जाएंगे, सरकार जारी करेगी सूची

नई दिल्ली। बीते 16 जनवरी से देश में शुरू हुआ कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद देश के उन लोगों का टीकाकरण किया जाना है, जो प्राथमिकता समूह में शामिल है। सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत प्राथमिकता समूह में कुल 30 करोड़ लोगों को शामिल किया है। अब सरकार जल्द ही प्राथमिकता समूह में शामिल किए जाने के लिए जरूरी बीमारियों की सूची जारी करने वाली है।

जन्मजात हृदय रोग के साथ कोई भी जो फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप (पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन) की वजह बनती है, अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी या कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और मायलोमा को प्राथमिकता समूह में शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक कोमॉर्बिड कंडिशंस (पहले से कई रोगों से ग्रसित व्यक्ति) के पूरे सेट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। आम आबादी के समूह को अगले महीने से कोरोना वायरस के टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

COVID19 | As on 18th Feb, 6pm, 98,46,523 vaccinations done including vaccination of 66,99,567 healthcare workers: Health Ministry pic.twitter.com/BwYJ580hIL