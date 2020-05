तूफान अम्फान से प्रभावित प. बंगाल में राहत कामों पर केंद्र की नजर, कई क्षेत्रों का जायजा लेगी टीम

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान अम्फान ( Cyclone Amphan ) के पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में कहर बरपाने के बाद राहत कामों को लेकर केंद्र की लगातार नजर बनी हुई है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ( Rajiv Gaba ) के नेतृत्व में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ( NCMC ) ने सोमवार को चौथी बार पश्चिम बंगाल में राहत कार्यों को लेकर बैठक की।

बैठक में अम्फान तूफान के बाद तबाह हुए प्रदेश के कई क्षेत्रों में चल रहे समन्वय प्रयासों और जनजीवन बहाली को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा हुई।

Continuing the coordination efforts & restoration measures in areas of West Bengal affected by #CycloneAmphan, National Crisis Management Committee met again today for the 4th time.



MHA will be sending a Central team soon to assess the damages in West Bengal: Government of India pic.twitter.com/jA2xumSHx7