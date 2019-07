नई दिल्ली। बिहार में चमकी बुखार ( chamki bukhar ) यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस ( aes ) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी ने मुजफ्फरपुर से शुरुआत करते हुए राज्य के 16 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीमारी से अब तक पूरे प्रदेश में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 600 से ज्यादा बच्चे चमकी बुखार से प्रभावित हुए हैं।

आलम ये है कि मौत का आकंड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है और नीतीश सरकार खामोश हैं। बच्चों की मौत से 'बेखबर' बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) इस भयानक बीमारी पर बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं। उल्टा मीडिया पर ही सुशानस बाबू भड़क रहे हैं।

मुजफ्फरपुर में अब तक 128 बच्चों की मौत

चमकी बुखार ( chamki fever ) ने सबसे ज्यादा तबाही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मचा रखी है। यहां अब तक 128 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें SKMCH में 108 और केजरीवाल हॉस्पिटल में 20 बच्चों की मौत चमकी बुखार से हो चुकी है।

इसके अलावा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, बेतिया, वैशाली, सीवान, भागलपुर, मोतिहारी, बेतिया में भी चमकी बुखार से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले में ही अब तक 580 बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं।

