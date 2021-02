Chamoli Disaster: उत्तराखंड में जानिए अगले दो दिनों तक रहेगा कैसा मौसम?

नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने रविवार को कहा कि उत्तराखंड ( Uttarakhand Disaster ) के चमोली जिले ( Chamoli Disaster ) के तपोवन और जोशीमठ में अगले दो दिनों में कोई प्रतिकूल मौसम ( weather update ) की उम्मीद नहीं है, जहां अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जोशीमठ क्षेत्र में धौलीगंगा नदी के जल स्तर में रविवार की सुबह अचानक भारी बाढ़ के कारण चमोली के रेनी गांव में एक बिजली परियोजना के पास हिमस्खलन ( Avalanche ) हुआ।

Alert: दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, खतरे में किन राज्यों का अस्तित्व?

#WATCH| Uttarakhand: ITBP personnel approach the tunnel near Tapovan dam in Chamoli to rescue 16-17 people who are trapped.



(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/DZ09zaubhz — ANI (@ANI) February 7, 2021

उत्तराखंड में शुष्क मौसम की संभावना

मौसम विभाग ने एक बयान में कहा है कि 7 और 8 फरवरी को उत्तराखंड में शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 9 फरवरी से 10 फरवरी की शाम को उत्तराखंड के उत्तरी भाग में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। बयान में कहा गया है कि चमोली, तपोवन और जोशीमठ में बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को ट्विटर के माध्यम से घटनाओं की श्रृंखला के बारे में बताया जिसके परिणामस्वरूप आपदा और तबाही हुई।

Uttarakhand: केदारनाथ त्रासदी से भयानक है चमोली आपदा, इतने लोगों के मरने की आशंका

Rescue operation underway at the tunnel near Tapovan dam in Chamoli to rescue trapped people. #Uttarakhand



(Pic courtesy: Indian Army) pic.twitter.com/lcKlHdcNn3 — ANI (@ANI) February 7, 2021

घटना जोशीमठ से 26 किलोमीटर दूर रेनी गांव के पास हुई

घटना जोशीमठ से 26 किलोमीटर दूर रेनी गांव के पास हुई। धौलीगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आ गई और नदी किनारे स्थित कई घर बह गए। रावत ने कहा कि ऋषि गंगा और अलकनंदा में बढ़ते जल के सुगम प्रवाह के लिए टिहरी बांध से प्रवाह रोका गया था। आपदा के कारण सभी गांवों और तटवर्ती इलाकों को खाली करा दिया गया था।

Uttarakhand: जानिए क्या है चमोली त्रासदी की असली वजह? अचानक ऐसे फट गया बर्फ का पहाड़

#WATCH | Uttarakhand: ITBP personnel rescue one person who was trapped in the tunnel near Tapovan dam in Chamoli.



Rescue operation underway.



(Video Source: ITBP) pic.twitter.com/RO91YhIdyo — ANI (@ANI) February 7, 2021

Uttarakhand: चमोली आपदा से हैरान क्यों हैं देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक, जानिए वजह

चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना क्यों हुई, अभी इसका कारण पता नहीं चल सका है। यह काम विशेषज्ञों का है और वही पता लगाएंगे, अभी सरकार की प्राथमिकता राहत एवं बचाव कार्य पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सवा सौ के करीब लोगों के मिसिंग होने का अनुमान है।