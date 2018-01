साल 2018 का पहला चंद्रग्रहण , तस्वीरों में देखिए अद्भुत चांद का नजारा

नई दिल्ली: साल का पहला चंद्रग्रहण बुधवार 31 जनवरी को रहा। लोगों में चंद्रग्रहण देखने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। आसमान में यह घटना इसलिए भी खास रहा कि इस बार का चंद्रग्रहण तीन रंगों में नजर आया। ब्‍लडमून, सुपरमून, और ब्‍लूमून। यही वजह है कि साल 2018 में के इस चंद्रग्रहण की महत्ता और भी बढ़ गई है।150 साल बाद पहली बार यह नजारा देखने को मिला। अब ये अद्भुत नजारा 11 साल बाद दिखेगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में ग्रहण का असर दिखा। हालांकि अलग अलग शहरों में इसका समय बदला था। सबसे पहले चंद्रग्रहण शाम 5:01 मिनट पर गुवाहाटी में दिखा। इसके बाद पटना में 5:28 बजे दिल्ली में 5:58 मिनट पर जबकि जयपुर में 6; 01 मिनट, ओडिशा में 6: 02 मिनट पर और मुंबई में 6:29 बजे देखा गया। चंद्रहण देखने के लिए लोगों में उत्साह का माहौल भी है। पश्चिम बंगाल के सिलिगुड्डी में चंद्रग्रण देखने के लिए लोग जुटे ।

8.41 बजे चंद्रग्रहण दिखना बंद

पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 6:21: बजे से शुरू हुआ । पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति रात को 7:37 बजे खत्म हो गई । रात करीब 8.41 बजे इसका आशिंक रूप दिखना बंद हो गया। penumbral चंद्र ग्रहण रात 9:38 बजे खत्म हो गया। हालांकि बिहार में चंद्रग्रहण नहीं दिखा। बिहार में बादल छाने की वजह से चंद्रग्रहण नहीं दिख रहा है।

LIVE NOW: #LunarEclipse2018! The Earth is directly between the Sun and Moon, making the lunar surface appear red. You can watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes live online! Take a look: https://t.co/r6X6SoMfLn pic.twitter.com/TBtNOKd5Yw — NASA (@NASA) January 31, 2018

West Bengal: People gear up to watch #SuperBlueBloodMoon in Siliguri pic.twitter.com/HFY55uOQUL — ANI (@ANI) January 31, 2018

गर्भवती महिलाएं न देखें ग्रहण

ग्रहण के समय भगवान के दर्शन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद रहे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए । ग्रहण के समय खाने पीने से भी बचना चाहिए। भारत के अलावा उत्तर पूर्वी यूरोप, एशिया के अधिकतर भाग, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वोत्तर अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका आदि में यह ग्रहण का असर दिखा।

पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण

पंडित शिवा गौड़ ( शास्त्री ) के मुताबिक, आज पड़ने वाले खग्रास चंद्रग्रहण की अवधि कुल 3 घंटे 23 मिनट की है। पूर्णिमा होने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना का सही समय सुबह 8.28 तक का था। इस वर्ष 2018 का पहला चंद्रग्रहण भी पूर्णिमा के दिन ही दिखाई दिया।

क्या होता है सूतक काल

सूतक काल के समय किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। भोजन ग्रहण करने और पकाने से दूर रहना अच्छा माना जाता है। देवी देवताओं और तुलसी आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए।

क्‍या होता है चंद्र ग्रहण

चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाता है।

क्या है ब्लू मून

चांद और धरती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और चंद्रमा खूब चमकता दिखाई देता है. इसे पिछले साल 3 दिसंबर को भी दिखाई दिया था. चांद की तुलना में 14 फीसद ज्यादा बड़ा और 30 फीसद तक ज्यादा चमकीला दिखेगा। आज पूर्ण चंद्रमा है। इस कारण इसे ब्लू मून भी कहा जा रहा है।