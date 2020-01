CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रेशखर

नई दिल्ली। देश में भले ही नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) लागू हो चुका है, लेकिन इसक अब तक विरोध जारी है। इस कानून के खिलाफ कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। इतना ही नहीं दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में अब तक विरोध धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं, इस कानून के खिलाफ अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ( Chandrasekhar ) सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) पहुंचे हैं।

जानकारी के मुताबिक, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने बुधवार को इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में चंद्रशेखर ने कहा कि सीएए अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर की याचिका उन 144 याचिकाओं से अलग है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रशेखर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट पांच हफ्ते बाद सुनवाई कर सकता है। हालांकि, सुनाई की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही कोई तारीख तय की गई है।

Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad, Swami Agnivesh and Wajahat Habibullah, former Chairperson of the National Minority Commission have filed a petition in the Supreme Court against the Citizenship (Amendment) Act, National Register of Citizens and National Population Register. pic.twitter.com/WpsgCI4FjV