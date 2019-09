चंद्रयान-2: लैंडर विक्रम से संपर्क के लिए इसलिए जुटा नासा, दूसरे देशों को होंगे ये पांच फायदे

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 मिशन से जुड़े लैंडर विक्रम को खोजने के लिए ना सिर्फ ISRO बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन नासा ( NASA ) भी जुट गया है। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। भारत के मिशन मून ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लैंडर विक्रम भले ही चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग के चलते थोड़े टेढ़ा हो गया है जिसके चलते उससे संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन इससे संपर्क की जद्दोजहद भारत के साथ-साथ नासा यानी अमरीका ने भी शुरू कर दी है।

दरअसल वक्त कम बचा है और काम बहुत बड़ा है। ऐसे में नासा ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लैंडर विक्रम से संपर्क के पीछे नासा के पास बहुत बड़ा कारण है। नासा कई वजहों से भारत के मून मिशन में काफी रुचि दिखा रहा है।

#DSN 24 beams ~12KW of RF at the #Moon in hopes of stimulating #Chandrayaan2's lander #VikramLander into communicating with home. Here's a eerie recording of the searcher's signal reflected off the Moon and back to Earth via EME (Earth Moon Earth) on 2103.7MHz. pic.twitter.com/SgOtaIsSYh