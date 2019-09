चंद्रयान-2, चांद और सफलता के बीच खड़ी हैं चार चुनौतियां, ISRO मात देने में जुटा

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 लगातार अपने मिशन की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले चार दिन चंद्रयान-2 के लिए आसान नहीं है। हर दिन, हर घंटे, हर पल चंद्रयान-2 के लिए चुनौती भरा है। दरअसल चंद्रयान से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। यही नहीं आज से लैंडर विक्रम को विपरित दिशा में भी चला दिया गया है। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए हर पल मुश्किल और चुनौतियों से भरा है। वैज्ञानिकों को विपरित दिशा में चल रहे लैंडर विक्रम पर नजर बनाए रखनी होगी।

Chandrayaan-2 का विक्रम लैंडर अब चांद के चारों तरफ 104 किमी की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है।

4 सितंबर यानी बुधवार को यह चांद से सिर्फ 36 किमी की ऊंचाई पर घूमेगा। करीब 58 घंटे बाद विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा।

विपरित गति बढ़ा सकती है मुश्किल

अभी विक्रम लैंडर की गति करीब 2 किमी प्रति सेकंड है। यानी एक मिनट में यह 120 किमी की दूरी तय कर रहा है। एक घंटे में 7200 किमी की गति से विक्रम लैंडर चांद का चक्कर लगा रहा है। इस गति में चांद की कक्षा में घूमना किसी चुनौती से कम नहीं है।

