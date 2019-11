चंद्रयान 2 को अचानक मिली बड़ी कामयाबी, ऑर्बिटर ने भेजी चांद की इतनी खूबसूरत तस्वीर

नई दिल्ली। मिशन चंद्रयान 2 एक बार फिर सुर्खियों में है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अचानक चांद की बेहद खूबसूरत तस्वीर भेजी है। इसरो ने चंद्रयान-2 के टेरेन मैपिंग कैमरे द्वारा क्रेटर के 3डी व्यू की तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर 100 किलोमीटर की दूरी से ली गई है।

जानकारी के मुताबिक, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद की बेहद खूबसूरत तस्वीर जारी की है। तस्वीर में बड़ा गड्ढा लावा ट्यूब जैसा दिख रहा है। इस तस्वीर में लावा ट्यूब से जीवन की संभावनाओं का पता चला है। बताया जा रहा है कि चांद पर मौजूद गड्ढे वैज्ञानिकों के आगे के शोध के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ऑर्बिटर लगातार चांद की तस्वीरें भेज रहा है, जिसके जरिए कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही है। यहां आपको यह भी बता देंं कि इसरो अध्यक्ष के सिवन ने पहले ही कहा था कि चंद्रयान-2 मिशन ने अपना 98 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है।

#ISRO

Have a look of 3D view of a crater imaged by TMC-2 of #Chandrayaan2. TMC-2 provides images at 5m spatial resolution & stereo triplets (fore, nadir and aft views) for preparing DEM of the complete lunar surface.



For more details visit https://t.co/urlZqzg3Gw pic.twitter.com/VBvUeH1L8s