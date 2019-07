चंद्रयान 2 लॉन्च: पीएम मोदी ने कहा यह गर्व का पल, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने का इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग ( Chandrayaan 2 ) के साथ ही देश की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक पल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने भी देखा और इसरो को इस सफलता के लिए बधाई दी।

चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश को गर्व है।

PM Narendra Modi: Special moments that will be etched in the annals of our glorious history. The launch of #Chandrayaan2 illustrates the prowess of our scientists and the determination of 130 crore Indians to scale new frontiers of science. Every Indian is immensely proud today pic.twitter.com/q8fMFxAikK