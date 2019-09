चंद्रयान-2: चंद घंटों में सामने आएंगी वो तस्वीरें, जहां लैंडर विक्रम ने की थी हार्ड लैंडिंग

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महज कुछ घंटों के बाद पूरी दुनिया को उस जगह की तस्वीरें मिल जाएंगी जहां पर लैंडर विक्रम ने लैंड किया था। दरअसल ISRO वैज्ञानिक लगातार लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही नहीं दुनिया बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने भी लैंडर विक्रम से संपर्क बनाने की कोशिश तेज कर दी हैं।

दरअसल ISRO वैज्ञानिकों की मानें तो हर गुजरते घंटे के साथ लैंडर से संपर्क की उम्मीदें कम हो रही हैं।

हालांकि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एक टीम लैंडर से दोबारा संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है।

अधिकारी ने कहा कि सही दिशा में होने के हालात में यह सौर पैनलों के चलते अब भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और बैटरियों को फिर से चार्ज कर सकता है।

#DSN 24 at Goldstone starts early just after local Moonrise signally for #VikramLander. pic.twitter.com/mdv730p6vW