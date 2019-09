चंद्रयान-2: पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, इस ऐतिहासिक पल की शेयर करें फोटो, मैं करूंगा री-ट्वीट

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 के चांद पर कदम रखने से पहले बेंगलूरु के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ( ISRO ) में वैज्ञानिक अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले जहां देश भर के लोगों के उत्साह और चांद को पास से देखने की उत्सुकता है, वहीं इसरो में मौजूद लोगों के मन में फिक्र और उत्सुकता भी बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है।

पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिये देशवासियों से इस अद्भुत पल के गवाह बनने की अपील की है। पीएम मोदी के साथ ही इसरो के चेयरमैन सिवन ने भी चंद्रयान-2 को लेकर बड़ा बयान दिया है।

चंद्रयान-2 की लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष में बदला नजारा, वेैज्ञानिकों के लिए बड़ी मुश्किल

I urge you all to watch the special moments of Chandrayaan - 2 descending on to the Lunar South Pole! Do share your photos on social media. I will re-tweet some of them too.