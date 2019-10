चंद्रयान-2: ऑर्बिटर ने किया एक और कमाल, हर सैटेलाइट को पीछे कर हासिल की बड़ी सफलता

बेंगलूरु। चंद्रयान-2 मिशन में भले ही विक्रम लैंडर से अब तक संपर्क न हो सका हो, लेकिन ऑर्बिटर अपना काम बखूबी कर रहा है। बृहस्पतिवार रात को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर द्वारा हासिल की गई नई कामयाबी के बारे में जानकारी दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने अब सूर्य की चमक को लेकर नया खुलासा किया है।

चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर तत्वों का अध्ययन करने के लिए बेहद चतुराई से सूर्य द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे का इस्तेमाल किया है। सूरज की एक्स-रे चंद्रमा की सतह पर घटक तत्वों के परमाणुओं को जगाते (excite) हैं।

ये परमाणु जब डी-एक्साइटेड किए जाते हैं तब ये अपने गुण वाली एक्स-रे (प्रत्येक परमाणु का एक फिंगरप्रिंट) का उत्सर्जन करते हैं। इन विशिष्ट गुणों वाली एक्स-रे का पता चलने से, चंद्रमा की सतह पर मौजूद प्रमुख तत्वों की पहचान करना संभव हो जाता है।

#ISRO

Solar flare measured by XSM instrument of #Chandrayaan2 and GOES-15 of US during 30th September to 1st October 2019.

Clearly XSM provides very detailed information which will help in understanding various processes on the Sun.

Details at https://t.co/OccLzYCfZp pic.twitter.com/SBb9ZztZlv