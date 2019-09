Chandrayaan 2: लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा, पीएम ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, बोले- यात्रा जारी रहेगी

नई दिल्ली। भारत के लिए शनिवार ऐतिहासिक दिन था। चंद्रयान 2 ( Chandrayaan-2 ) की चांद पर लैंडिंग होनी थी। पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 2 पर लगी हुई थीं। लैंडर विक्रम चंद्रमा से लगभग दो सौ किलोमीटर दूर था कि पृथ्वी से उसका संपर्क अचानक टूट गया। हालांकि चंद्रयान 2 ऑरबिट में मौजूद रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी उम्मीद बंधी हुई है।

#WATCH live from Karnataka: Visuals from ISRO as lander Vikram is set to begin its final descent on the South Pole of the moon. https://t.co/wFib0ITDzh — ANI (@ANI) September 6, 2019

इसरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल

इसरो के कुछ वैज्ञानिको ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान-2 की सफल लैंडिंग के बाद एक प्रेस कॉफ्रेंस होनी थी, लेकिन अब वह नहीं होगी। इसके आगे की जानकारी इसरो बाद में देगा।

Deviprasad Karnik, scientist ISRO, on being asked if Vikram Lander has crashed: Data is being analysed. We don't have any result yet. It takes time. We are not sure. pic.twitter.com/fo3AZDwhek — ANI (@ANI) September 6, 2019

ISRO का ऐलान

इसके बाद इसरो चेयरमैन के सिवान ने ऐलान किया कि लैंडर विक्रम का संपर्क पृथ्वी से टूट गया है। चांद से 2.1 किमी दूर तक चंद्रयान-2 से संपर्क था, लेकिन फिलहाल संपर्क टूट गया है। उन्होंने कहा कि अभी आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रयान 2 अपना काम करता रहेगा। विक्रम लैंडर से ही संपर्क टूटा है।

ISRO Chief K Sivan, earlier tonight: Vikram Lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed. https://t.co/Z9MIKPJYCX pic.twitter.com/DJawDHhHjp — ANI (@ANI) September 6, 2019

पीएम मोदी ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का हौसला

लैंडर विक्रम का संपर्क पृथ्वी से टूटते ही ISRO के कंट्रोल सेंटर में एकदम से मायूसी छा गई। कुछ देर बाद लगा कि लैंडर से संपर्क जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जीवन में इस तरह के पड़ाव आते रहते हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यात्रा आगे भी जारी रहेगी।

#WATCH PM Narendra Modi at ISRO: There are ups and downs in life. This is not a small achievement. The nation is proud of you. Hope for the best. I congratulate you. You all have done a big service to nation, science and mankind. I am with you all the way, move forward bravely. pic.twitter.com/Iig1a8EuKD — ANI (@ANI) September 6, 2019

पीएम मोदी ने ट्वीट

India is proud of our scientists! They’ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be!



Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme. — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019

स्कूली बच्चों से मिले पीएम

इसके बाद पीएम मोदी वहां मौजूद स्कूली बच्चों से मिले। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए।

Bengaluru: Prime Minister Narendra Modi with the students from across the country, who were selected through ISRO's 'Space Quiz' competition to watch the landing of #VikramLander along with PM. pic.twitter.com/wLaPovy8tK — ANI (@ANI) September 6, 2019

LIVE UPDATE

2:35am - मुख्यालय में आए बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों के सवालों के जवाब दिए। कहा- आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी

2:28am - पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की, बोले- जीवन में इस तरह के पड़ाव आते रहते हैं।

- ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। देश इस पर गर्व करता है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को हिम्मत रखने के लिए रहा। बोले, देश को वैज्ञानिकों पर गर्व।

2:13am - लैंडर विक्रम से फिर संपर्क बना, ISRO कंट्रोल सेंटर में आंकड़ों का इंतजार कर रहे वैज्ञानिक

2:04am - लैंडर विक्रम के आंकड़ों का संपर्क टूटा, माहौल में तनाव, प्रधानमंत्री ISRO से बाहर निकले

1:59am - आंकड़ों की पुष्टि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, बेहद महत्वपूर्ण क्षण हैं

1:58am - लैंडिंग साइट की तलाश कर रहा है लैंडर विक्रम, लैंडर की रफ्तार धीमी हुई

1:56am - चांद से महत 200 मीटर की दूरी पर है लैंडर विक्रम

1:52am - चांद से महज 12 किमी की दूर पर लैंडर विक्रम, कामयाबी के करीब हिंदुस्तान

1:48am- 10 मिनट बाद चंद्रमा पर उतरेगा लैंडर विक्रम, पीएम मोदी ISRO में मौजूद

- लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया शुरू, चांद से महज 30 किमी दूर है लैंड विक्रम

-इसरो चीफ ने पीएम मोदी का किया स्वागत

-पीएम मोदी पहुंचे ISRO

Karnataka: Prime Minister Narendra Modi arrives at the #ISRO Centre in Bengaluru to watch the soft landing of Vikram lander on South Pole region of the moon. ISRO Chief K Sivan briefs him about the status of the mission. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/RhrXbXRuLK — ANI (@ANI) September 6, 2019

बता दें, जब से चंद्रयान 2 चांद के लिए रवाना किया गया था, तब से ही पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई थीं। आज इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए कक्षा 8 से 10 में पढ़ने वाले देश के विभिन्न स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। इन्हें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए देश के कई स्कूलों से चुनकर लाया गया था।

विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने के बाद उसके भीतर से एक रोवर लैंडर बाहर निकलना था। ये चंद्रमा की सतह से कई तरह के आंकड़े भेजने वाला था।