चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की तस्वीर हुई वायरल! ये है पूरी सच्चाई

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 2 मिशन को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। चांद की सतह पर लैंडिंग से पहले ISRO का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। इसरो के वैज्ञानिक लगातार संपर्क साधने की कोशिश में हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर सुरक्षित है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर, विक्रम लैंडर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसके बारे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें कहा गया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के ऑन-बोर्ड कैमरे से कैप्चर की गई तस्वीरों से लैंडर के लोकेशन का पता चला। ऑर्बिटर सही ढंग से चांद की चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है।

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तस्वीर शेयर करते हुए लोगों ने उम्मीद जताई कि लैंडर विक्रम से संपर्क फिर से स्थापित हो सकता है। इस खुशी में कई लोग अतिउत्साह में आ गए और 'विक्रम लैंडर स्पॉटेड' हैशटैग के साथ नासा की कई पुरानी तस्वीरें शेयर करने लगे। इतना ही नहीं इस तस्वीर को इसरो प्रमुख प्रमुख द्वारा जारी किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन, सच्चाई यह है कि यह तस्वीर पूरी तरह से फेक है।

So much misinformation being shared about the #VikramLander at the moment. For one, this image being shared is not a picture of the lander. It is the Apollo 15 lunar landing site. pic.twitter.com/S6XYiDKafr