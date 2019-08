चंद्रयान-2 आज पूरा कर लेगा अपना चौथा पड़ाव, ठहर जाएगी सबकी नजर

नई दिल्ली। देश के साथ पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए चंद्रयान-2 के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 30 अगस्त की शाम 6 से 7 बजे के बीच Chandrayaan-2 को चांद की चौथी कक्षा में डालेगा। इसके बाद, चंद्रयान-2 चांद के चारों तरफ 126 किमी की एपोजी (चांद से सबसे कम दूरी) और 164 किमी की पेरीजी (चांद से ज्यादा दूरी) में चक्कर लगाएगा।

अब हर दिन होगा बहुत खास

चंद्रयान-2 के लिए अब हर दिन खास होगा। चांद के साउथ पोल पर कदम रखने से पहले वैज्ञानिकों की पूरी नजर चंद्रयान की हर हरकत पर होगी। अगले दो दिनों तक चंद्रयान-2 इसी ऑर्बिट में चांद का चक्कर लगाता रहेगा।

#Chandrayaan2 has officially gone further than its predecessor Chandrayaan 1! What do you think it will find on the Moon? Share your thoughts with us in the comments below!#ISRO #MoonMission pic.twitter.com/pZEnxPf3su