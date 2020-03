केंद्रीय मंत्री जिंतेंद्र सिंह ने बताया, इसरो कब लॉन्च करेगा चंद्रयान-3

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के महात्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बीते वर्ष 7 सितंबर की रात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर का सतह से तकरीबन दो किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था और इसने हार्ड लैंडिंग की थी। इसके बाद इसरो अपने अगले मिशन को बेहतर बनाने में जुट गया। अब बुधवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को लेकर जानकारी दी है।

दरअसल लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक लिखित जवाब दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इसरो के चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग अगले वर्ष यानी 2021 की पहली छमाही में तय है। केंद्रीय मंत्री की इस जानकारी का मतलब है कि इसरो इस वक्त तेजी से अपने अगले महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने में लगा हुआ है।

पहले नवंबर 2020 थी डेडलाइन

सूत्रों के मुताबिक इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की डेडलाइन पहले नवंबर 2020 रखी गई थी। चंद्रयान-3 में इसरो केवल लैंडर और रोवर को ही लेकर जाएगा क्योंकि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है और यह आगे भी काम करता रहेगा।

Union Minister Jitendra Singh (File pic) in a written reply to a question in Lok Sabha: The tentative launch schedule for Chandrayaan – III is first half of 2021. pic.twitter.com/QoajnIQuZC