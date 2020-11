Chennai : आयकर विभाग के छापे में पकड़ी गई 1000 करोड़ अघोषित आय

नई दिल्ली। चेन्नई और मदुरै के पांच स्थानों पर आयकर विभाग के छापे में आईटी इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों से 1000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। इन कंपनियों द्वारा 337 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय पहले से ही घोषित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग ने ये कार्रवाई 4 नवंबर को बेनामी और काले धन अधिनियमों के तहत की थी।

Income Tax Department carried out searches at five locations in Chennai and Madurai on November 4 in the case of a Chennai based group operating in IT Infra sector: Central Board of Direct Taxes



