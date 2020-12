चेन्नई: 7.5 लाख रुपये मूल्य का 147 ग्राम सोना जब्त करा

तमिलनाडु। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 7.5 लाख रुपये मूल्य का 147 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। यहां चिकित्सा पट्टी के पीछे सोने को छिपाकर एक शख्स ले जा रहा था।

गौरतलब है कि शख्स किसी तरह से बचकर निकलने की कोशिश में जुटा हुआ था। मगर जांच के दौरान वह पकड़ा गया। इससे पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर एक शख्स को पकड़ा गया था। उसके कोट के बटन में ड्रग्स मिला था।

Tamil Nadu: Customs officials at Chennai International Airport seized 147 gms gold valued at Rs 7.5 lakhs. It was concealed under a medical bandage stuck on the back of the passenger



In a separate incident, Customs also seized 142gms gold worth Rs 7.2 lakhs from two passengers pic.twitter.com/YBopZD1myB