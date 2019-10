महाबलीपुरम से रवाना हुए जिनपिंग, दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे नेपाल

नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर बैठक के बाद शनिवार को महाबलीपुरम से रवाना हो गए।

दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को शुरू हुई वार्ता छह घंटे से अधिक समय तक चली। दोनों देशों ने शनिवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी हिस्सा लिया।

Chennai: Chinese President Xi Jinping departs for Nepal; he was on a 2-day visit to India for the second informal summit with PM Narendra Modi in Mahabalipuram. #TamilNadu pic.twitter.com/0o0cEZ4QAY — ANI (@ANI) October 12, 2019

शी अब नेपाल के दो दिवसीय दौरे के लिए काठमांडू जाएंगे। मोदी ने महाबलीपुरम में चीनी दल को अलविदा कहा। इससे पहले बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबलीपुरम, तमिलनाडु में अपने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान और आपसी सीख को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।

Tamil Nadu: Chinese President Xi Jinping departs from Taj Fisherman's Cove hotel in Kovalam for Chennai. pic.twitter.com/QzsIvpjkSi — ANI (@ANI) October 12, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि उनके बीच हुई यह वार्ता भारत-चीन सहयोग को एक नई दिशा देगी।