चेतन भगत ने ISRO में चीफ गेस्ट बनने पर जताई खुशी, लोगों ने सोशल मीडिया पर बनाया मजाक

नई दिल्ली। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ( ISRO) ने हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया। इस मौके पर ISRO ने मुख्य अतिथि के तौर पर लेखक और कॉलमिस्ट चेतन भगत को बुलाया था। इस बारे में चेतन भगत ने खुद ट्वीट कर के जानकारी दी।

चेतन ने इसरो की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मौके पर ISRO ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। मेरे लिए ये बड़ी बात है।

मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत के सबसे अच्छे संगठन में से एक इसरो ने मुझे वहां बुलाया और इस मौके पर संबोधित करने के लिए चुना।

Really honoured to be the Chief Guest at ISRO for the recent celebrations of the World Space Week. I can’t believe one of India’s finest organisations chose me to address them. Truly a big moment of my life - my own moon landing! #isro #chetanbhagat #worldspaceweek 🌓 🚀 pic.twitter.com/43W5qC5qwW