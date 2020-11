छत्तीसगढ़ : कांकेर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, 1 महिला शामिल

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में सशस्त्र सीमा बल का एक जवान भी घायल हुआ है। फिलहाल कांकेर जिले के रावघाट थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों की ओर से सर्च अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच कांकेर के रावघाट थाना क्षेत्र कोसरोंडा कैंप के पास मुठभेड़ हुई है। यह क्षेत्र नक्सलियों के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है।

Three Naxals including a woman were neutralised following an exchange of fire with jawans of Sashastra Seema Bal in Rawghat police station area in Kanker district. A jawan who was injured is out of danger now: P Sundarraj, Bastar IG (File pic) #Chhattisgarh pic.twitter.com/3gysyk3WRJ