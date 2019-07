हरियाणा: छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह की बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद रमन सिंह को गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती ( Raman Singh Admitted In Hospital ) कराया गया है। फिलहाल, डॉ. राजेश पुरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।

देर रात बिगड़ी रमन सिंह की तबीयत

जानकारी के मुताबिक, पूर्व सीएम रमन सिंह पिछले दो दिनों से दिल्ली में थे। मंगलवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिड़ग गई। सिंह को सीने में दर्द और बेचैनी होने लगी। आनन-फानन में उनके परिजन उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लेकर पहुंचे ( Raman Singh Admitted In Hospital Medanta Hospital ), जहां डॉक्टर्स ने रमन सिंह को भर्ती कराने की सलाह दी।

Haryana: Former Chhattisgarh Chief Minister and BJP leader Raman Singh admitted to a hospital in Gurugram, yesterday night after he complained of chest pain. (File pic) pic.twitter.com/yxEtJ1ijRB