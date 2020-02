राकेश मारिया के किताब में 'D' कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा, छोटा शकील ने कहा झूठ बोल रहे पूर्व कमिश्नर

नई दिल्ली। मुंबई ( Mumbai ) के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ( Rakesh Maria ) अपनी किताब में मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले में शामिल अजमल कसाब ( Ajmal Kasab ) को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं, इस किताब में 'D' कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहिम ( Daud Ibrahim ) को लेकर भी खुलासे किए गए हैं। मारिया ने अपनी किताब 'लेट मी से इट नाउ' ( Let Me Say It Now ) में लिखा कि दाऊद इब्राहिम को अजमल कसाब को मारने की सुपारी मिली थी। इस खुलासे पर अब छोटा शकील ( Chhota Shakeel ) का बयान आया है। छोटा शकील ने कहा कि अपनी किताब बेचने के लिए मारिया झूठी कहानी बता रहे हैं।

छोटा शकील ने राकेश मारिया की किताब दाऊद इब्राहिम से जुड़े दावों को झूठा बताया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान छोटा शकील ने कहा कि अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए राकेश मारिया ने मनगढ़ंत बाते लिखी हैं। उन्होंने कहा कि किताब को प्रमोट करने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दाऊद इब्राहिम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटा शकील ने कहा कि डी कंपनी का अजमल कसाब से कोई लेना-देना नहीं है। उसने कहा कि डी कंपनी को कभी भी कसाब की हत्या की कोई सुपारी नहीं मिली थी।

छोटा शकील ने कहा कि मारिया साहब के इस झूठ का जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन, वो भाई के नाम का इस्तेमाल कर अपनी बुक को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बात अलग है। वह अपने किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर बोलें कि ये बात सच है। छोटा शकील ने कहा कि अगर वह ऐसा करते हैं तो मानने वाली बात है। लेकिन, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो झूठे दावों के साथ बस बुक को प्रमोट कर रहे हैं। गौरतलब है कि मारिया ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि पाकिस्तान सबूत मिटाने के लिए डी कंपनी को अजमल कसाब को मारने की सुपारी दी थी।