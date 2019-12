जमानत पर बाहर आए चिदंबरम, आज करेंगे प्रेस कॉन्फेंस

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जमानत को लेकर है, इसे चिदंबरम पर चल रहे मामले पर न समझा जाए। मामले के तथ्यों का विश्लेषण सुनवाई के दौरान होगा। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो सजा दी जाएगी। साथ ही साफ किया कि वह ईडी की ओर से प्रस्तुत सीलबंद दस्तावेजों को खोलने में रुचि नहीं रखती थी, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने इन्हें देखा है, ऐसे में उसके लिए भी इन्हें देखना जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को सील करके ईडी को लौटाने के निर्देश दिए। वहीं, जेल से निकले चिदंबरम गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टचार मामले में जेल में थे

बता दें, चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशों से मिली 305 करोड़ रुपए की फंडिंग के दौरान विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से क्लीयरेंस में अनियमितताएं बरती गईं। उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे। ईडी ने इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया था।

P Chidambaram , Congress: I will address a press conference tomorrow. I am happy that I stepped out and breathing the air of freedom after 106 days. pic.twitter.com/1zAf0OJERl