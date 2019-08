जम्मू-कश्मीर पर बोले मुख्य सचिव, लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी संगठन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद मुख्य सिचव बीवीआर सुब्रमण्यम ( Chief Secretary BVR Subrahmanyam ) ने बड़ा बयान दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि आतंकी ( Terrorist ) संगठन घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही कई आतंकी संगठन बड़े हमले की ताक में हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और सेना के जवानों ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कश्मीर में जिंदगी पटरी पर आ रही है।

सभी इलाकों में बिजली पानी की सुविधाएं बहाल हैं।

राज्‍य में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

J&K Chief Secretary: Preventive detentions are being reviewed&appropriate decisions will be made based on law and order assessments. The govt's focus is on the earliest return to normalcy while ensuring that terrorist forces are given no opportunity to wreak havoc as in the past pic.twitter.com/dLgQUYer1B — ANI (@ANI) August 16, 2019

जम्‍मू कश्‍मीर के ताजा हालातों के बारे में मीडिया को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने बड़ा बयान दिया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कई आतंकी संगठन घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगे हैं।

ये आतंकी किसी भी कीमत पर देश की सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।

Jammu & Kashmir Chief Secretary: 12 out of 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in 5 districts. The measures put in place has ensured that there has not been a single loss of life. pic.twitter.com/Ux9Bk5Sbr2 — ANI (@ANI) August 16, 2019

कश्मीर के लोगों की जान बचाना प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने कहा कि कश्‍मीर घाटी में कोई भी हाइवे इस वक्त बंद नहीं है।

सरकारी कर्मचारी आज से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं।

घाटी में जिंदगी तेजी से सामान्य हो रही है। सोमवार से स्कूल भी खुल जाएंगे।

सुब्रमण्यम में कहा कि सरकार की प्राथमिकता कश्मीर के लोगों की जान बचाना है।

J&K Chief Secy:Steps consequently taken included restrictions on free movement & telecom connectivity prevention of large gathering, closure of schools & colleges. A few preventive detentions of individuals were also made in accordance with provisions of law to maintain law&order https://t.co/6upFM4GGYz — ANI (@ANI) August 16, 2019

पाबंदियों की हो रही समीक्षा

मुख्य सचिव ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं।

ईद के दिन पाबंदियों में ढील दी गई, लेकिन 15 अगस्त के चलते कुछ पाबंदियां बनी रहीं।

इस दौरान किसी की भी जान नहीं गई।

पाबंदियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है।