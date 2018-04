नई दिल्ली। हर वक्त अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर रखने वाले ड्रैगन ने इसबार सीमा लांघ दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने इसबार अरुणाचल के किबिथु शहर में कैंप लगा लिया है। न्यूज एजेंसी ने सेना के कैंप की हैरान करने वाली तस्वीरें जारी की हैं। बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश का अपना हिस्सा बताता है, इसी मुद्दे को लेकर पिछले साल दोनों देशों के बीच जमकर विवाद भी हुआ है।

#Chinese infrastructure, including new People's Liberation Army ( #PLA ) camp & houses in #Tatu , on the other side of #ArunachalPradesh 's Kibithu. pic.twitter.com/ncTuGWa25p

भारतीय सीमा में चीनी आर्मी के कैंप

डोकलाम विवाद पर मुंह की खाने के बाद चीन की ये हरकत हैरान करने वाली है। चीनी सेना ने किबिथु शहर के दूसरे छोर पर टाटू में बेस बना लिया है। जिसमें चीनी सेना के कैंप और घर भी शामिल है। न्यूज एजेंसी द्वारा तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये चीनी सेना निर्माण में लगी हुई है। पीएलए कैंप के अलावा इलाके में कई अन्य घर भी मौजूद हैं। चीनी सेना की दखल से इलाके को लोग दहशत में आ गए हैं। हालांकि इसपर अबतक भारतीय अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया है।

#Chinese telecommunications tower and observation post with surveillance equipment, a part of their infrastructure in #Tatu, which is on the other side of #ArunachalPradesh's Kibithu. pic.twitter.com/I0PAmh0ZHo