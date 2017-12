नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरा देश क्रिसमस डे का जश्न मना रहा है, वहीं सरकार ने मुंबईवासियों को क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सोमवार को देश की आर्थिक राजधानी में पहली एसी लोक ट्रेन की शुरुआत की है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर उतरते-उतरने 19 माह से अधिक का समय लग गया। आज यह ट्रेन अंधेरी से चर्चगेट के लिए दोपहर 2.44 बजे पहली सेवा रवाना होगी। बता दें कि शनिवार और रविवार छोड़कर रोजाना अप दिशा में 6 और डाउन दिशा में 6 सर्विस चलाई जाएंगी। हालांकि यह कुछ लोगों के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है क्योंकि 12 सामान्य सेवाओं के बदले एसी लोकल की सेवा दी जाएगी। खुशी की बात यह है कि इस ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे फिट किए हैं। दें कि मुंबई लोकल से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की भीड़ का काबू करने के लिए रेलवे ने ट्रेन में बाउंसर तैनात करने की योजना बनाई है।

Mumbai: First air conditioned local train of India flagged off from Borivali station by Maharashtra minister Vinod Tawde & other dignitaries pic.twitter.com/LPzJ48wsq2