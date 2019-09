नई दिल्‍ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या भूमि विवाद पर 26वें दिन की सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई रंजन गोगोई ने बहस के लिए अंतिम डेडलाइन तय कर दी। उन्‍होंने सभी पक्षों से साफ कर दिया है कि 18 अक्‍टूबर तक अपनी बहस पूरी कर लें। सीजेआई ने कहा कि अब इस मामले शनिवार को भी सुनवाई होगी।

The five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, also said, "simultaneously the mediation process can go along with the hearing, which is going on in SC, and if an amicable settlement is reached through by it, the same can be filed before the SC" https://t.co/55bPIJkt1t