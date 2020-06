Super Bike पर नजर CJI SA Bobde, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) को लेकर देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। लॉकडाउन में हर कोई कुछ न कुछ नया और अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें (Photos During Lockdown) सामने आईं, जिसने सोशल मीडिया (SOcial Media) पर जमकर सुर्खियां बटोरी और लोगों का दिल जीता। वहीं, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India- CJI) शरद अरविंद बोबडे ( Sharad Arvind Bobde ) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वह सुपर बाइक (Super Bike ) पर नजर आ रहे हैं।

सुपर बाइक पर नजर आए CJI

सोशल मीडिया ट्विटर ( Twitter ) पर वायरल हो रही तस्वीर में 64 साल के CJI हार्ले डेविडसन ( Harley-Davidson ) की नई सुपरबाइक CVO 2020 की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है। तस्वीर में CJI काफी कूल अंदाज में बैठे हुए हैं और उनके चारो तरफ उनका स्टाफ और सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। यहां आपको बता दें कि CJI को बाइक्स में काफी दिलचस्पी है। एक बार उन्होंने कहा था कि उनके पास पहले बुलेट ( Bullet ) थी, जिस पर वह राइड करते थे।

CJI को क्रिकेट भी काफी पसंद है

यहां आपको बता दें कि यह तस्वीर रविवार की है और नागपुर ( Nagpur ) में क्लिक की गई है। फिलहाल, CJI अपने गृहनगर नागपुर में ही हैं। जैसे ही यह तस्वीर ट्विटर शेयर की गई, लोगों ने इसे वायरल कर दी। अब हर तरफ इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। बाइक के अलावा CJI बोबडे को क्रिकेट ( Cricket ) खेलना और देखना काफी पसंद है। नागपुर में जज और सीनियर वकीलों के एक दोस्ताना मैच में जस्टिस बोबडे ने 18 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा उन्हें किताबें पढ़ने और फोटोग्राफी ( Photography ) का भी बहुत शौक है। इन सबके अलावा CJI को कुत्तों से भी बहुत प्यार है। जब भी वह अपने घर पर होते हैं कि अपने पेट डॉग के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि जस्टिस बोबडे ने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी।