नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 17 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप और कठुआ में आठ साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश में लोगों का गुस्सा दिनों-दिन आग उगल रहा है। कहीं पर लोग सड़कों पर आए तो कहीं आगजनी हुई। यहीं नहीं मामला आए दिन राजनीतिक रंग में रंगता जा रहा है। शुक्रवार रात इन्‍हीं मामलों के विरोध में रैली निकाली गई। प्रदर्शन के बाद शनिवार को केरल के वातकरा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और भाजपा के बीच झड़प की खबर है।

बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सदस्यों ने केरल में भाजपा कार्यालय पर पत्थर और अंडे फेंके। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है।

