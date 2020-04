ज्ञानी निर्मल सिंह के निधन के बाद परिवार का करीबी सदस्य भी मिला कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली।

स्वर्ण मंदिर ( Golden Temple ) के पूर्व हजूरी रागी और पद्मश्री ज्ञानी निर्मल सिंह ( Padmashree Giani Nirmal Singh ) की कोरोना ( coronavirus ) से मौत होने के बाद अब उनके परिवार का एक करीबी भी कोरोना ( COVID-19 ) से संक्रमित पाया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस ( COVID-19 India ) से संक्रमित होने के बाद ज्ञानी निर्मल सिंह का 2 अप्रैल को निधन हो गया था। बता दें कि भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के 2,902 मामले सामने आए हैं। इस वायरस के चलते अब तक 68 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

पद्मश्री से सम्मानित सिख आध्यात्मिक गायक निर्मल सिंह की मौत से सबको गहरा दुख हुआ है। इसी बीच अब उनके परिवार के करीबी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जालंधर के असिस्ट हेल्थ ऑफिसर टीपी सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना के चलते पंजाब में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 53 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं।

