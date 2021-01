दिलशाद गार्डन, झिलमिल और मानसरोवर पार्क के मेट्रो को बंद करा

नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ बीते दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे किसान निकाल रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया।

कई जगहों पर पुलिस और किसानों की भिड़ंत देखी हुई। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोलों का उपयोग किया। इस दौरान दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन दिलशाद गार्डन,झिलमिल और मानसरोवर पार्क के प्रवेश /निकास द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया।

Entry/exit gates of Dilshad Garden, Jhilmil and Mansarovar Park are closed: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)