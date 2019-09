इटली से चार सिखों के शव लाने के लिए CM अमरिंदर सिंह का ट्वीट, विदेश मंत्रालय से मांगी मदद

नई दिल्ली। इटली के एक सीवेज टैंक में डूबने से चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। ये सभी पंजाब के हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्रालय से चार सिख व्यक्तियों के शव को वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इस मामले में विदेश मंत्रलाय ने इटली में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है।

अमरिंदर सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया, 'इटली के पाविया के पास एक खेत की खाद की टंकी में डूबे चार पंजाबी लोगों की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। एस. जयशंकर से अनुरोध है कि वह इटली में भारतीय शिष्टमंडल को निर्देश दें कि वह शव को भारत वापस लाने में मदद करें।'

Saddened to hear about the death of 4 Punjabi men drown in a farm manure tank near Pavia, Italy. Request @DrSJaishankar to instruct the Indian Mission in Italy to help get the mortal remains back to India.