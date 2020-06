Delhi में फिर से होगा Lockdown? मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने खत्म किया सस्पेंस

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, Lockdown 5.0 को Unlock 1.0 कहा जा रहा है। क्योंकि, चरणबद्ध तरीके से देश लगभग खुल चुका है। वहीं, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (COVID-19 in Delhi ) में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने से कहा जा रहा था कि राज्य में एक बार फिर सख्ती से लॉकडाउन ( Delhi Lockdown ) लागू किया जाएगा। लेकिन, CM अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि आगे दिल्ली में लॉकडाउन ( AK on Delhi Lockdown) लगाने को लेकर कोई योजना नहीं है।

दिल्ली में आगे लॉकडाउन की कोई योजना नहीं- अरविंद केजरीवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए CM अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal On Lockdown ) ने कहा कि कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहां फिर से लॉकडाउन की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आगे लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केजरीवाल के इस बयान से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) अब लॉकडाउन बढ़ाने नहीं जा रही है।

Lockdown को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था संदेश

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया ( Social Media ) पर मैसेज वायरल हो रही थी कि दिल्ली में एक बार फिर सख्ती से लॉकडाउन ( Viral Message For Lockdown ) लगाया जाएगा। वायरल संदेश में कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में 15 जून से एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बार लॉकडाउन में और सख्ती होगी। राष्ट्रपति शासन तक लगाने की बात कही गई थी और किसी को बाहर निकलने की इजाजत होगी। लेकिन, आज अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि, दिल्ली ही नहीं बल्कि कई जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन राज्यों को लेकर ऐसे कई संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गुजरात को लेकर भी इस तरह के संदेश वायरल हो रहे थे। लेकिन, सीएम विजय रुपाणी ने भी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

Many people are speculating whether another lockdown in Delhi in being planned. There are no such plans.