पंजाब: सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 स्कूलों के छात्रों में बांटे स्मार्ट फोन

नई दिल्ली। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम' के पहले चरण की समाप्ति के साथ 44,015 स्मार्ट फोन के वितरण के साथ,पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को साल के अंत तक सरकार के सभी 12 स्कूलों के कक्षा 12 वीं के छात्रों को 1,74,015 स्मार्ट फोन देने के अपने वादे को पूरा किया।

With distribution of 44,015 smart phones marking culmination of first phase of 'Punjab Smart Connect Scheme', Punjab CM Captain Amarinder Singh today fulfilled his govt's promise to give 1,74,015 smart phones to all Class 12 students of govt schools by end of the year