टीपू जंयती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे CM एचडी कुमारस्वामी, हुबली और धारावाड़ में धारा 144 लागू

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने शनिवार 10 नवंबर को मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीपू सुल्तान की जयंती के इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि खराब सेहत की वजह से वे इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे। साथ ही डॉक्टर ने उन्हें तीन दिन के लिए (11 नवंबर तक) आराम करने की सलाह दी है।

Karnataka CM HD Kumaraswamy will not participate in Tipu Jayanti program as doctors have advised him to take rest for three days, till November 11. (File pic) pic.twitter.com/PjLiB7ODXT

हुबली और धारावड़ में धारा 144 लागू

आपको बता दें कि भले ही मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी टीपू जंयती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे लेकिन इसका विरोध जोरों पर हो रहा है। लिहाजा हुबली और धारावाड़ के कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। अर्थात अब एक साथ एक जगह पर चार से अधिक लोग इक्ट्ठा नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने कहा है कि 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 11 नवंबर सुबह 7 बजे तक हुबली और धारावाड़ के कई शहरों में धारा 144 लागू रहेगा।

#Karnataka: Section 144 (prohibits assembly of more than 4 people in an area) has been imposed in Hubli & Dharwad cities from 6 am on November 10 to 7 am on November 11 in view of #TipuJayanti tomorrow. https://t.co/jUECFWpMFA