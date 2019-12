CAA विरोध: CM ममता बनर्जी का पैदल मार्च शुरू, 'सूबे में नागरिकता कानून और NRC लागू नहीं होने देंगे'

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee ) लगातार इस कानून का विरोध कर रही हैं। इस कानून के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी हैं। जाधवपुर से लेकर जादूबाबू बाजार तक ममता बनर्जी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पैदल मार्च कर रही हैं। इस प्रदर्शन में टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती भी शामिल हैं।

ममता बनर्जी ने जादू बाजार चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून और एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी लाश पर नागरिकता कानून या एनआरसी लागू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें: नागरिकता कानून पर पीएम मोदी का ट्वीट- CAA पर विरोध और हिंसा से दुखी हूं

Kolkata: West Bengal CM Mamata banerjee e leads protest march from Jadavpur to Jadu Babu's Bazar. The CM says, "Our slogan is 'No CAB, No NRC in Bengal' ". pic.twitter.com/EdMwUVXE5Y