पीएम मोदी की बैठक में नहीं पहुंचेगी CM ममता बनर्जी, संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर दी जानकारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ( Chief Minister Mamata Banerjee ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को बुलाई गई राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक ( meeting of Presidents of all political parties ) में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा कर इस संबंध में जानकारी दी।

West Bengal CM & TMC Chief Mamata Banerjee has written a letter to Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi and informed him that she will be unable to attend the meeting of Presidents of all political parties, called by the Prime Minister, scheduled for tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/u50VfHIg6T