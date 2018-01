बिहार में दहेज और बाल विवाह के खिलाफ मानव श्रृंखला, सीएम नीतीश ने दी बधाई

पटना: शराबबंदी के बाद एक बार फिर बिहार में दहेज और बाल विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया गया। रविवार की दोपहर 12 से 12.30 बजे के बीच स्कूली बच्चे, शिक्षक, अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक से लेकर लोगों ने एक साथ हाथ जोड़कर विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनाया गया। 13,668 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में करीब पांच करोड़ लोग शामिल हुए। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में गुब्‍बारा छोड़कर इसकी शुरुआत की। सीएम ने श्रृंखला की सफलता को लेकर बिहार के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दहेज लेने वालों के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। पटना में नीतीश ने कहा कि की शराबबंदी की सफलता के बाद इस बार ये श्रृंखला बिहार में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ थी जो पूरी तरह से सफल रही।

#Bihar Chief Minister Nitish Kumar participated in statewide human chain formed to raise awareness against dowry & child marriage; #Visuals from Patna's Gandhi Maidan pic.twitter.com/wDYpoApo2H