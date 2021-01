Coronavirus Vaccine: सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, मकर संक्रति तक मिल जाएगी वैक्सीन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए नए प्रयोग करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।

Dry run of #COVID19 vaccination is underway. On 5th January, dry run will be conducted across the state. I am confident that we will be able to bring vaccine around 'Makar Sankranti' & successfully defeat coronavirus: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/CXUVnIJvfY