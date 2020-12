नई फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से मिले सीएम योगी

नई दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करी थी। इसकी रूपरेखा को लेकर उन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार से मुंबई में मुलाकात की। मंगलवार को दोनों के बीच एक बैठक में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ सीएम योगी अगले दिन यानी बुधवार को 50 अन्य कलाकारों से मुलाकात करने वाले हैं।

Maharashtra: Actor Akshay Kumar called on Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath at Mumbai's Trident hotel where the latter is staying.



UP Chief Minister will launch Rs 200 crores Lucknow Municipal bond at Bombay Stock Exchange tomorrow. pic.twitter.com/BZVfiMd0Bk