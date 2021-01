दिल्ली सहित कई राज्यों में अभी और बढ़ेगी ठंड, शीतलहर के साथ कोहरा करेगा परेशान

नई दिल्ली। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। सर्द हवाओं के कारण पूरे उत्तर भारत को ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्‍ली, यूपी और बिहार में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में बुधवार को सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई है।

Delhi: At 5:30 am today, Palam and Safdarjung recorded 9.4℃ and 9.8℃ temperatures respectively, as per India Meteorological Department (IMD)