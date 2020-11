जम्मू और कश्मीर: स्कूल और कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल,कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यहां पर कक्षा 9-12 के छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों का दौरा कर सकते हैं।

All schools, colleges & higher education institutes in J&K to remain closed till 31st Dec. Class 9-12 students can visit schools on a voluntary basis. Cinemas can open with 50% capacity. 100 guests are allowed in marriage functions: Govt of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/eLZLwTPKyu